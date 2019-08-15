美商務部長：押後加徵關稅純為消費者　非與中國交換條件

美國貿易代表辦公室雖在（USTR）周二（13日）宣布，押後包括手機、手提電腦、電腦屏幕等中國進口貨加徵10%關稅，但中美貿易談判矛盾似乎仍未緩和。美國商務部長羅斯周三（14日）重申，美國押後加徵部分中國貨的關稅並非與中國交換條件。



羅斯受訪時提到，美國總統特朗押後加徵關稅的決定是為了在聖誕購物季節幫助美國消費者，因為沒有人願意冒任何破壞聖誕節的風險。特朗普曾於月初宣布，將對餘下3000億美元（約2.34萬億港元）的中國貨加徵10%關稅，並於9月1日起生效。USTR其後移除涉及健康、安全、國家安全的中國進口貨品10%關稅，而手提電話、電腦、遊戲機、玩具、電腦屏幕，以及衣履鞋類等，加徵關稅日期亦會延至12月15日。



內地《環球時報》總編輯胡錫進引述消息表示，中方要求雙方尊重中美兩國元首在大阪二十國集團（G20）峰會達成的共識，撤銷所有額外關稅，而並非延遲一部分。他又稱，懷疑中方會否恢復大規模購買美國農產品。



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