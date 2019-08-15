為測試感情刺死男友　女子獲刑12年當庭下跪

河南一對戀人因瑣事發生爭執，王姓女友為試愛恨程度，持生果刀刺中男友胸部致其心臟破裂死亡。案件於本月9日在河南三門峽市湖濱區人民法院一審宣判，王女故意傷害罪成，被判囚12年；她當庭下跪表達悔意。



案情指，王女今年1月10日酒後前往男友家中，二人因瑣事發生爭執。爭執過程中，王女稱要刺男友一刀試愛恨程度，遂從餐桌上拿起一把長約25厘米的不銹鋼生果刀，走到男友面前。兩人均稱要先刺對方一下，混亂中王女持刀刺入男友左胸，導致對方受傷。見到男友胸部出血，王女立刻報警，醫護人員到場發現傷者已死亡，王女被警員帶走。



法院審理後認為，王女明知持刀刺人的行為，會造成男友受傷甚至死亡的後果，仍為表明所謂愛恨程度持刀刺男友，「傷害故意明確」，其行為符合故意傷害罪的構成要素。法院又認為辯護人所說的過失致死，與事實不符，於法無據，不予採納。



法官認為，王女明知他人報警而未逃離案發現場，警員到場後亦無抗拒行為，如實供述犯罪事實，應認定為自首。王女與男友交往時不能正確處理矛盾，任性妄為，導致本案發生，其在犯罪動機上應區別於其他故意傷害犯罪，且其在案發後立即報警，積極搶救被害人，具一定悔罪表現，故可酌情從寬處罰。