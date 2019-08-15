劫殺輪姦年輕男女　4惡漢23年後終受審

福建4名男子23年前搶劫和毆打一對年輕男女，其中兩人還輪姦女受害人。事後眾人為免罪行曝光而殺人滅口，將兩人扔進河中浸死。案件直到去年終有突破性進展，南平市中級法院近日作出一審判決，對各被告判處20年有期徒刑至死刑不等，讓案中2名死者多年後終沉冤得雪。



案情指，彭X榮、李X建、李X斌和李X明4人，於1996年9月12日晚，合謀到光澤縣鸞鳳鄉君山村河灘上物色搶劫目標，及後發現年輕男女鄭某和魏某，遂用木棍和現場石塊痛打他們，並搶走現金、金頸鍊等財物。期間李X明、李X建還輪姦魏女。事後眾人用電線捆綁兩受害者，在他們衣物內放石塊，將其扔進河致溺水身亡。



案件多年未破，直到去年3月，因搶劫罪在江蘇省龍潭監獄服刑的李X斌，主動交代該案來龍去脈，始令真相浮出水面。其餘3人亦於同月先後被警方緝拿歸案。4人犯罪手段殘忍，死者親屬心理創傷亦未平服，但該案歷經22年才告偵破，按刑法規定已超過追訴時效，故當地民眾強烈要求追究疑犯刑事責任。



警方於去年4月將案件核准追訴意見，移送該縣檢察院，同年11月獲最高檢核准追訴。這宗重大惡性犯罪案，本月1日作出一審宣判，彭X榮、李X斌故意殺人罪、搶劫罪成被判死刑，後者緩期2年執行，並沒收全部財產；其餘兩人故意殺人罪、搶劫罪、強姦罪成，其中李X建被判死刑，李X明被判監20年。