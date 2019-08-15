坐亞航被迫換位　一家三口與職員爭執後被趕落機

上海一名傅姓男子，早前一家三口在馬來西亞吉隆坡，乘坐亞洲航空公司（下稱亞航）客機時，因換位問題和不滿空服員未為他擺放行李等，傅男遂與職員起爭執，最後更被趕出機艙。傅男向亞航投訴並求償，終獲價值1700多元（人民幣‧下同，約1932港元）的現金券，亞航其後亦向他退回所有機票費用。



內地傳媒周二（13日）報道，稱傅男一家7月19日晚，稱坐該航企編號D7332、由馬來西亞吉隆坡飛往上海浦東機場的航班，並被安排就坐14G、14C和14F等位置。惟在他們登機後，空服員告知傅男，稱由於傅男帶同不滿10歲的女兒登機，而14排屬亞航航班的「靜區」，不允許10歲以下幼童就座，要求他們坐到後艙位置。



傅男同意安排，惟他換座後要求空服員為其擺放行李，卻引發對方不滿，「乘務員還對我們挑釁，揚言要趕我們下飛機。」雙方隨即爭執起來，最後D7332航班的機長召喚機場保安，把他們趕落機艙。傅男續稱，在他們落機後，亞航對其行程不予改簽；最後傅男一家另行購買價值5457元（約6203港元）的亞航機票回國。



傅男認為，該航企明知他帶有未滿10歲的女兒同行，仍安排「靜區」座位，甚至把乘客趕下飛機，做法不妥。傅男續稱，亞航最初只肯賠償現金券，且須在90天內消費，認為此舉不能接受。亞航則稱傅的說法不實，又指他是在更換座位時，與空服員發生言語爭執，機長因擔心情況惡化，或引發肢體衝突，出於安全考慮，才要求他一家落機。



亞航又指出，機艙的靜區座位，原提供給需要安靜環境的乘客使用，一般須加錢才能預訂；傅男以網絡平台訂機票，與公司系統對接不一，系統錯把他一家的座位，分配在靜區中；公司更稱曾告知傅男登機後，會為其更改座位，對方當時亦表同意。