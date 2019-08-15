婦人看病疑打尖　開豪車停緊急通道拒駛走

內地再爆懷疑醫鬧事件，網傳畫面顯示一名單姓女子，疑似因排隊問題與醫院保安發生爭執，將其駕駛的勞斯萊斯停在醫院的緊急通道，即使警員到場，單女仍一度拒絕將車駛走，更聲稱每次到醫院都使用該緊急通道。涉事女司機周三（14日）晚就事件致歉，稱因衝動犯錯，以後不會再犯；又稱該車是從朋友處借來，但不便透露車主詳情。



據內地媒體向涉事的北京婦產醫院宣傳辦公室了解，事發周三上午9時許，該醫院入口設有兩條通道，一條是供一般車輛使用的正常通道，另一條是供救護車或接送高危產婦、急症病人的車輛使用的緊急通道。當時，單女並未在正常通道排隊，而直接使用醫院的緊急通道，醫院工作人員於是上前勸阻，但她未理會，反而是將車停在應急通道後離開。



醫院工作人員唯有報警，之後警員與交警趕到現場，約10時許，該女才將座駕駛離緊急通道，而現場秩序亦恢復正常。醫院又稱，單女並非孕婦，而是到醫院看婦科。有關女司機的資料，醫院拒絕透露。



針對有報道指，單女聲稱每次都使用緊急通道的說法，醫院宣傳辦公室主任否認，強調緊急通道只提供急症或有特殊需要的病人使用，普通患者都使用一般通道。但該主任也表示，不排除單女見工作人員不在時，趁機使用該緊急通道。目前醫院正就事件調查，後續將通過醫院官方微博通報。