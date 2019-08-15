疑暪前董事長王振華被捕消息　新城控股被控涉虛假陳述　　

內地上市公司新城控股前董事長王振華，涉猥褻9歲女童被拘。該公司被指隱瞞該消息，此前更找投資者交易，令逾百人蒙受損失。其中一人已入稟控告新城控股證券，江蘇南京市中級人民法院周三（14日）正式立案受理。



多名投資者上月初委託律師，組成維權小組並發布一封公開信，指王振華被刑事拘留後，新城控股未有及時披露消息。此前更與投資者進行5宗交易，涉及大額投資，令一眾中小投資者蒙受巨大損失。其中一名受委託律師范凱洲表示，其手上正處理至少200人的個案，「具體受損金額以及預計索要賠償等都不方便透露」。



范凱洲處理的個案中，一名嚴姓投資者已就新城控股證券虛假陳述責任入稟法院，該案更已移送金融借貸審判庭審理。被問到為何至今只有一人提出民事訴訟，范凱洲解釋因各種手續以及團隊審查等比較複雜，加上考慮到受損投資者的要求，故先為嚴某提出訴訟，並補充「他的證據更加清晰」。



公開資料顯示，王振華涉猥褻女童一案早於上月1日，被上海普陀區人民檢察院調查，並於翌日正式拘捕。不過新城控股於上月4日才公布董事長變更消息。有其他受委託律師認為，新城控股有義務責任，於王被捕當日公布消息，最遲也該於3日內公布，故認為新城控股已構成虛假陳述。