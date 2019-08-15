修例風波：官媒警告亂港黑手別發夢　斥美表裏不一

香港修訂《逃犯條例》風波持續，引發多場衝突事件。內地官媒周四（15日）再度發表多篇評論文章，警告躲在背後的亂港黑手及西方國家和政客，圖以此達到反中亂港和搞「顏色革命」的目的，「你們別做夢了」，更點名批評美國表裏不一，給亂港分子加油打氣，用輿論和媒體進行了一系列政治化妝。



針對有內地媒體記者及旅客在香港國際機場被示威者包圍、毆打，官媒對此表達最強烈譴責，並敦促執法部門將犯罪分子繩之於法。文中指出，示威者通過暴力手段破壞公共設施、癱瘓地鐵和機場等公共交通，手段不斷翻新、升級，破壞性不斷加劇，但這些行為被粉飾為「和平示威」，認為是混淆是非、顛倒黑白。



文章批評香港反對派向來將「新聞自由」、「言論自由」掛在嘴邊，但所謂的「自由」只是給「同聲同氣」的媒體，異聲者則「無福消受」，甚至一言不合就暴力相加；激進反對派煽動蠱惑香港年輕人走上違法犯罪之路，企圖用輿論裹挾香港市民捲入政治紛爭，激進社會矛盾，他們就是要以「新聞自由」之名，行「反中亂港」之實。



文章以內地記者被包圍、毆打為例，指出西方政客和媒體態度迴異，面對暴力事件持雙重標準，展現了他們的「偽善冷血」，也讓人看清楚激進示威者特別是其背後黑手的真實目的，所謂的「反修例」只是一個名頭、一種借口，他們真正要幹的就是反中亂港、搞「顏色革命」，直言：「自由，多少罪惡假汝之名以行。」



另有文章批評西方國家及政客在社交媒體發文指摘香港執法部門暴力鎮壓、並稱中國政府「侵蝕香港的民主和自由」等，認為他們是老調重彈。文中更點名批評美國為了給橫加干涉戴上一頂「道德高帽」，一方面把反對派和亂港分子犯罪美化成爭取人權和自由，另一方面將香港執法者歪曲成暴力鎮壓，質疑道：「為何香港就可以秉持雙重標準？」



文中強調香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何國家、組織或個人以任何方式干預。文中同時回應美國軍方證實，中方近日拒絕了2艘美國軍艦訪問香港的請求，直指在如此的時機和地點，「拒絕請求的必然性是不言而喻的」，警告有關政客立即與極端暴力分子劃清界限，停止插手香港事務和中國內政。