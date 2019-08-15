修例風波：國泰報送機組人員訊息審核　華民航局稱符合要求

內地民航局日前向因管理不善而從全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空，發出重大航空安全風險警示，並約見國泰代表要求整改。該局周四（15日）上午透露，目前國泰按時報送飛往內地和飛越中國領空的機組人員身份訊息，經審核符合警示要求。



針對國泰旗下員工因參與反修例的暴力衝擊被控暴動罪卻未被停止職務、惡意洩露航班旅客資料等，嚴重增加航空安全風險，內地民航局上周五（9日）向國泰發出相關警示，為維護航空運輸秩序，切實保護旅客安全，防範航空活動對空中、地面和水面第三人發生損害，在警示中對國泰明確提出3項要求。



要求包括自上周六（10日）凌晨零時起，要求國泰對所有參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及有過過激行為的人員，立即停止其執飛內地航班或執行與內地航空運輸活動相關的一切職務活動；自周日（11日）零時起，向其在內地的運行合格審定機構，報送所有飛往內地和飛越內地領空的機組人員身份訊息，未經審核通過，不予接收該航班；周四（15日）零時前，向其在內地的運行合格審定機構，報送公司加強內部管控、提升飛行安全和安保水平的措施方案。



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