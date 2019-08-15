「萬能藥」變「癱藥」　逾70病患用藥後全身癱瘓

河北石家莊女子劉芸，早前注射一款含神經節苷脂（Ganglioside），且被稱為「神藥」的藥劑後全身癱瘓，危在旦夕。事件更揭發內地70多名患者同遇此境況，並再度引起民眾對藥品安全監察的關注。



內媒近日報道，劉芸丈夫王占群指，其妻今年4月底完成甲狀腺癌手術後，被確診吉巴氏綜合症，令其全身癱瘓、呼吸困難。其誘因可以是自然發生，或是藥物引發。王男事後發現，其妻曾使用腦肽節苷脂注射液，且某日內服用5支之多。王隨後加入一吉巴氏綜合症病患群組發現，大批患者過去亦曾使用該類注射液。



據指這款含神經節苷脂的注射液近年大賣，聲稱在臨床上使用範圍非常廣，且有「神藥」、「萬能藥」之稱，男女老幼均可服用。不過公開資料顯示，原國家食品藥品監督管理總局2016年要求，這類藥物出售時需加警告字句，指服用後有可機會引發吉巴氏綜合症。國家衛生健康委今年7月初，更這含神經節苷脂藥物納入「重點監控合理用藥藥品目錄」。變相過去不少患者一直蒙在鼓裡。



有醫生表示，目前很多三級甲等醫院已不會使用該款藥物。但河北有醫生反映，使用神經節苷脂營養、保護神經是業內的通行做法，其所屬醫院亦一直有用，過去未見患者出現不良反應。惟事件爆出後，該院亦停用這款藥物。



翻查資料，神經節苷脂早於1989年起，有意大利專家已發現因神經節苷脂觸發吉巴氏綜合症的病例。意大利藥品委員會4年後更決定將這類藥物全面下架；歐洲多國如是；美國則視它為試驗性藥品。然而這類藥物一般用於治療腦卒中等急慢性血管疾病、阿茲海默症（俗稱老人癡呆症）等所引發的中樞神經損傷。惟臨床上醫生基本不會用上，因其尚未有實質證據證實有療效，及十足的安全性。