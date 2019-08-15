外賣員送餐觸電亡　行家：颱風天曠工會被重罰

強颱風「利奇馬」為浙江、上海、江蘇等地帶來狂風暴雨，逾400多萬人受災，多地嚴重水浸。上海一名外賣員，竟在颱風吹襲時騎電動車送餐，惟駛經有積水道路時觸電身亡。有網民質疑，外賣平台要求在惡劣天氣下送餐是惘顧員工安全。但有外賣員指，在惡劣天氣送餐有額外獎勵，「在家裏休息沒錢，沒錢賺，我們要生活」。



據了解，不少外賣平台都存在強制配送行為，外賣員請假或不接訂單都會被重罰。死者同事證實，該區負責人要求他們必須在颱風天上班。有員工指，當日降暴雨且多區水浸，車輛入水拋錨，電動車的電池亦燒毀，他只能騎共享單車送餐，直言「根本就不想上班」。



有員工透露，拒絕接訂單需罰款1000元人民幣（約1135港元）。外賣員一般分為「專送」和「眾包」，前者是系統派單，不可請假；後者則是自由搶單，何時工作由員工決定。有市民表示，由於擔心外賣員安全，所以不會在惡劣天氣下叫外賣；另有人稱雖然會叫外賣，但不會要求準時送達，「客戶和員工要協商好，大家互相體諒」。



惟有外賣員坦言，惡劣天氣送餐會有額外津貼，所以並非所有員工都是被迫上班，「每單額外多1.2元，補貼高我也想上」、「說穿了，大家都想掙點錢」。