亞馬遜售港獨T恤　官媒︰嚴重挑釁一國兩制

中國大陸掀起反分裂風暴,Versace、Swarovski、三星,甚至華為等全球多間企業亦捲入其中,被指將台灣、香港與中國並列為國家。大陸官媒報道,美國網購巨頭亞馬遜(Amazon)在其平台上銷售「港獨」T恤,指其嚴重挑釁「一國兩制」,該公司暫未回應事件。



報道指,有網民周三(14日)在社交網站上爆料稱,亞馬遜銷售一款紅色「港獨」T恤,上面印着「FREE HONGKONG DEMOCRACY NOW」,同時配有繁體中文「香港獨立」。有其他網民稱,平台上出現大量「港獨」T恤,有紅、黑、藍等多種顏色,圖案印有「反送中」、「香港沒有引渡」、「香港不是中國特別行政區」等字眼。報道形容這些字眼是「反華言論」。



官媒記者同日亦在亞馬遜官網上也發現港獨T恤,有的印有代表香港的「紫荊花旗幟」和代表美國的「星條旗」相拼接圖案;還有用英文寫着「Hong Kong is not China(香港不屬於中國)」等字眼。



報道引述北京一名賈姓消費者指,對亞馬遜上售賣港獨T恤感到很震驚,認為此舉嚴重挑釁「一國兩制」,該公司信譽和在中國人心中的形象也會大打折扣。「它都不尊重你的國家,你還指望它尊重這個市場和消費者嗎?」



對於近期不斷有外國企業涉嫌「分裂中國」的情況,報道引述北京大學教授張頤武指,要應對某些外企這些行為,首先是堅決批評任何分裂中國的行為,不斷宣傳、不斷糾正非常必要;其次要做好外界對該問題有複雜理解和認知的思想準備。



東網記者在亞馬遜平台搜尋「FREE HONGKONG DEMOCRACY NOW」、「Hong Kong is not China」等字眼,已經找不到官媒記者所指的各款T恤,但在搜尋引擎搜尋,就會顯示亞馬遜網站的有出售該款T恤。另外,亞馬遜平台有售一款「Hong Kong belongs to China(香港屬於中國)」T恤。