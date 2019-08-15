台最低工資連續4年上調　勞團批未回應低薪問題

台灣的最低工資明年將增至月薪23800（新台幣‧下同，約6047港元），時薪則增至158元（約40港元）。有勞工代表不滿，有關增幅未能回應台灣低薪的問題。



台灣的勞動部基本工資（即最低工資）審議委員會周三（14日）決議，將目前的最低月薪由23100元（約5869港元）上調700元（約178港元），時薪則由150元增加8元（約2港元）。台灣的行政院周四（15日）正式拍板通過建議，宣布新的最低工資方案將從明年元旦起實施。



行政院長蘇貞昌表示，目前台灣領取最低工資月薪的勞工超過130萬人，領最低時薪人數也有50萬。為照顧市民基本生活、提升基層勞工的生活質素，政府已連續4年調升最低工資。



不過代表勞工的「台灣勞工陣線」指出，每年第三季調整最低工資時，資方團體總是透過各種渠道發出反對調整的聲浪，而理由千篇一律認為調整基本工資將導致成本大增，壓縮企業生存空間，反而降低僱用誘因，恐令勞工「未見其利、先受其害」。



據近年的政府統計數字，無論是在經濟增長率、就業率和失業率等表現上，資方擔心調整帶來的負面影響非但沒有出現，反而本地消費受一定程度的正面影響，可見台灣最低工資的調整其實已經相當溫和漸進。台灣勞工陣線駁斥，僱主團體一再用錯誤的認知來影響政府決策，到頭來受衝擊的只是台灣整體經濟。