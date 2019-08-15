大學臨時變更校區　新生質疑涉嫌虛假招生

河南鄭州某大學日前被揭在未通知的情況下，擅自將今年入學、部分學系的新生中臨時變更校區，有學生質疑學校涉嫌虛假招生。校方回應稱，7月底曾就院系調整，更換校區符合各項規章制度，將會在開學後向學生統一解釋。



涉事大學為河南牧業經濟學院。將入讀軟件學院軟件技術學系的新生劉陽（化名）指，河南省招生辦公室5月出版的招生資料，及網上報考系統顯示，該校軟件學院位於龍子湖校區。惟他半個月後，才在新生聊天群得悉被改為北林校區。



同樣入讀軟件學院的新生鄭剛（化名）指，本月初在報考系統中收到的錄取通知，仍顯示學院為龍子湖校區，但聊天群其中一名新生的錄取通知顯示，軟件學院大一新生統一調整至北林校區。



劉男表示，報考該校的軟件學院，最大原因在於龍子湖校區是新校區，環境較好，各方面設備較先進，而北林校區屬於舊校區，與新校區相比相差甚遠。他質疑學校突然調整校區，涉嫌虛假招生。



該校招生辦公室稱，學校進行院系調整，部分學系亦變更至北林校區，具體通知將與錄取通知書一併發放。針對北林校區設施較老舊的情況，招生辦表示，該校區的教學設備可滿足教學需要，同時為改善學生的住宿環境，校方已將行政樓改建成學生宿舍。



事件引起網民激烈討論，有人質疑「現在上大學在哪個校區這麼重要嗎」，又指校方已改建學生宿舍，加裝冷氣等設施，應該能改善校內環境。惟有人表示，校區與師資有直接關係，且生活配套、交通等亦有影響，更直指事件重點不再於校區變更，而是校方未有提前通知，令人蒙在鼓裏。