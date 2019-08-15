東莞警破跨省販毒案　163人被捕包括主犯

廣東東莞市警方周四（15日）通報，該市警方早前與廣西欽州警方聯手，偵破一宗跨省特大販毒案件，拘捕包括廖姓主犯在內一共163名疑犯，並繳獲184.47克海洛英。警方指出，廖男長期在虎門、長安等地販賣毒品，每天平均賣出50克海洛英給下家，且下家並非社會閒散人員，多有工作在身，包括工人、廚師等。



東莞警方指出，虎門警方今年6月11日接獲廣西欽州警方轉來的線索，指一名廖姓男子在東莞販賣毒品，兩地警方便抽調警方組成專案組調查；經查發現，廖男每天銷售50克海洛英，賣完後便再前往廣西「入貨」，並把毒品與雞蛋等土產混在一起，乘坐長途巴返回東莞。



在廖男指揮下，有同夥負責「接貨」，把毒品放在偏僻的倉庫裏；另有同夥負責到倉庫「提貨」，而廖男從不前往倉庫。



經近兩個月偵查，專案組已掌握以廖男為核心的販毒團夥的證據及販毒模式，同時鎖定多名吸毒人士的居所；而廣西警方亦發現疑犯從越南走私毒品入境的證據；至本月8日凌晨3時許，在廣東及廣西公安廳指揮下，逾600名警員分成21個抓捕組，在多地同時收網；至周三（14日），一共拘捕163人，所有主犯全部落網。