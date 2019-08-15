「船王」曹文錦新加坡逝世　終年95歲

香港船東會前主席、萬邦航運集團始創人曹文錦，周一（12日）下午在新加坡逝世，終年95歲，家屬在當地媒體刊登訃告。曹文錦與董浩雲、包玉剛、趙從衍均來自上海，曾並稱香港「四大船王」。



曹文錦祖籍上海浦東，出身航海世家，畢業於上海聖約翰大學，主修經濟學，1949年到香港謀生，並於1966年創立萬邦航運集團。惟他近年因身體健康不佳，長居新加坡休養，甚少返回香港。



1985年，曹文錦和多位香港富豪，包括李嘉誠、鄭裕彤、李兆基、邵逸夫等人，應當時新加坡總理李光耀的邀請，到新國投資大型房地產國際會議綜合項目新達城中心的建設，他之後將萬邦航運的總部和散裝貨運業務遷至新加坡，並將營運中心就設於新達城，推動當地的海事航運業發展。至2008年，他獲得新加坡政府頒發「榮譽市民獎」。



曹文錦在有生之年，熱心公益。他與母親於1993年成立非牟利機構「曹氏基金會」，幫助貧窮長者及中年婦女改善生活，該基金目前會長為曹文錦的女兒曹慰萱。另他多年來倡導海運事業，為香港、新加坡等地培養海事人才，於2006年獲香港政府授予「銀紫荊星章」。