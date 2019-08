兩岸人民近日又爆發罵戰,地點是日本熱門旅遊景點明治神宮,然而這場罵戰並非直接對罵,而是透過寫在許願牌的字句互放厥詞。



有台灣網民在網上討論區發文稱,近日遊覽明治神宮時,發現在一塊給人寫下許願字句的繪馬上,原本以繁體字寫上「願所愛之人,愛我之人、皆身體健康、事業順利,支持台灣獨立」,並用英文寫着「We are not China」,日子則是「令和元年八月三日」。然後,該繪馬後來被人用簡體字加上「台灣是中國不可分割的一部分」的字句,同時也將英文原句中的「not」改成「one」,使該英文句子意思改為「我是一個中國」(We are one China)。



不少台灣網民看後紛紛留言怒轟,「更動別人的繪馬是最爛的」、「太沒水準」、「字好醜」。