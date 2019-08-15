Ig發文涉支持藏獨港獨　內地講師被校方調查

內地網民近日爆料稱，成都一名學院講師利用社交網發布支持港獨及藏獨的信息。校方其後透過官方微博聲明，將調查事件並嚴肅處理。



從發文者截圖所見，有名為「黃理想」的網民，6月9日在社交網Instagram（Ig）上載一張香港市民反對修訂《逃犯條例》遊行的照片，並寫上「香港加油」、「我在內地支持你們」等留言。另於1月17日，「黃理想」再發文表示自己身在尼泊爾首都加德滿都，附圖則顯示一面象徵西藏流亡政府的雪山獅子旗。發文者指出，「黃理想」的真正身份是成都文理學院外國語學院的講師黃利翔，同時上載學院關他的履歷介紹。



發文隨即惹來網民熱議，不少人更要求校方處理。成都文理學院周三（14日）在官方微博回應，學校高度重視近期網絡關於該校外國語學院教師黃利翔，在境外社交平台發表不當言論事件的資訊。學校將依據調查結論，嚴格按照相關管理規定及時予以嚴肅處理。



目前在成都文理學院官網，已再無法找到黃利翔的資料，至於「黃理想」的IG帳號也經已關閉。