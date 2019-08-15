表姊假身份操控親戚等3人　主使虐死女童囚終身

台灣台南一名1歲半薛姓女嬰，今年初被生母等人虐待致死，案件周四（15日）作出一審宣判。薛姓生母因未成年將在少年法庭受審，其表姊則為全案主謀，李姓男子為主要暴打女嬰者，兩人被判囚終身。何姓表姊夫因參與程度較低，獲刑18年。李姓祖母出庭聆聽，含淚表示接受判決結果，但怎麼判孫女都回不來了。



薛姓生母因離婚，去年10月帶着女兒投靠表姊薛彗昀，與表姊夫何耿賢和男子李嘉偉共4人同住。法院指，薛彗昀是本案主謀，本身患有思覺失調型人格障礙症的她。



薛彗昀用從網上取得的超聲波假照片謊稱懷孕，欺騙何耿賢結婚，又用網上的美女照片虛設「李芸熙」的Facebook帳號，與李男成為素未謀面的網戀情侶。她以此身份向李男騙取320萬新台幣（約81萬港元）後，用騙來的金錢支付房租與眾人玩樂費用，營造自己養活3人的權威假象。



薛彗昀以「李芸熙」的身份，成功操控和煽動女童生母等3人，指出女嬰遭嬰靈附體，需要虐打才能擊退邪靈。李男則是事發當天虐打女童最兇殘的人。



4人皆不承認是直接虐死女童的兇手，台南地院認定薛是居中操弄的大魔王，李嘉偉是最主要的施虐者，但考量薛女確有精神疾病，李男則被虛構的「李芸熙」欺騙，陷入愛情騙局，兩人都逃過死刑，仍重判無期徒刑，何耿賢則因為參與虐打的情節較輕，判處18年徒刑。