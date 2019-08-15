颱風吹襲竟造謠侮辱災民搶善款　警5天拘逾10網民

安徽早前受颱風「利奇馬」影響，多地出現嚴重災情，網上更流傳多人死亡。惟寧國市警方經查後發現，有網民透過造謠傳謠騙取群眾捐款，又發布侮辱性言論，遂展開拘捕行動，自周日（11日）以來，已傳喚10多名違法網民，其中1人被刑事拘留，5人被行政拘留，1人被警告，1人正接受調查，其餘案件仍在處理當中。



據通報，一名網名「俊俊俊哥兒」的高姓男子周二（13日）在微博發布了「寧國人很賤，幸好來颱風，怎麽不多死幾個」等侮辱性言論，經查後周三（14日）被刑事拘留；至於網名「裴部長」的裴某、網名「汪顏i」的汪女、網名「minss兎芓10.22」的彭某等3人，均因發布不實短片，造謠多人死傷而被行政拘留。



至於網名「新雨拒絕私聊」的舒某，周二竟在「安心募捐物資，南極方向」微信群搶了6個捐款紅包，合共900元人民幣（約1022港元），事後不肯退還更退群，結果被警方行政拘留；至於QQ群「霸都摩天愛好者群」的魏姓管理員，因在群內發表「寧國人要死完了」、「偏遠山區，無需關注」等言論，已被依法傳喚，案件仍在調查當中。