不滿九旬婦無法起床　保母連番掌摑拖拽斷正

廣東廣州一名叫阿芳的女子，為讓患有柏金遜症、久病臥床的九旬祖母得到妥善照顧，遂聘請保母幫忙協助老婦日常起居。詎料該保母上周三（7日）疑不滿老婦難以起身，遂向對方連番掌摑拖拽，導致老人身上出現瘀傷。家屬稱，該保母面對質問，仍辯稱是摔倒所致。目前保母已被警方帶走調查。



相關片段周四（15日）曝光。從監控畫面所見，該名滿頭白髮的老婦躺在床上，旁邊則有一名身穿粉紅上衣的女子叫她起床吃飯；老婦費盡全力仍難以獨自起身，粉衣女見狀後，不僅未扶一把，反而口中念念有詞，更動手打老人。只見粉衣女一手掐住老婦面部，其後又強行拉動對方身軀，更猛力拍打其腿部，情狀教人髮指。



據悉該名粉衣女，正是阿芳在今年5月聘請的保母。阿芳解釋，自己因為工作忙，她和家人一般都是在節假日，才回老家看顧祖母，平時祖母則與保母同吃同住；又稱自從保母照顧老婦後，她卻發現祖母身上開始出現各種瘀傷；每當詢問保母時，後者就辯稱是老人自己摔成的。鑑於對上述說法存疑，阿芳最近偷偷在房間內，安裝了監控攝錄鏡頭，才拍下保母上述惡行。