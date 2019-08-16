屋企起火1家3口嚴重燒傷　3歲童痛得哭喊顫抖

浙江杭州拱墅區一個3口家庭遭到祝融之災，周四（15日）清晨家中起火時被困，消防到場將他們救出後送院救治。惟兩名大人和3歲女童已嚴重燒傷，仍未脫險，正留院救治。



事發於當地的拆遷安置屋苑「方家花苑」，起火單位在大廈頂層18樓。據消防部門通報，起火位置在單位廚房，兩名大人和一名小孩在睡房被困，起火原因仍待調查。火警救熄後，樓層走廊仍飄散一股濃重燒焦味。單位內的房間牆身熏黑，床褥已燒死灰色。



一名住在事發大廈的朱姓男子表示，他晨運後回家時，看到家門口停了好幾部消防車，之後3名消防員陸續抱了兩個大人和一個小孩出來，將他們送上救護車。



3歲女童則頭部、面部、頸部、上肢、背部均被燒傷，連頭髮都燙焦，被送到浙江大學兒童醫院（濱江新院區）。女童由醫護人員處理傷口時，不停哭泣喊叫，牙齒嘴唇一直打顫。醫生表示，女童「燒傷得蠻重的，30%燒傷面積，三度燒傷，已經是燒傷深度裏最深的了」。



至於兩名大人燒傷的情況更嚴重，30歲韓姓男子燒傷面積逾5成，32歲的金姓女子更達60%，燒傷部分主要是上肢。兩人被送往浙江大學醫學院附屬第二醫院，醫生指其中一人氣管及呼吸道嚴重受損。



韓男兄長已趕到醫院，稱早上接到醫院打來的電話，才知道弟弟一家出事。韓兄在手術室外等候，一直在說「怎麽辦怎麽辦」，弟弟一家剛來不久，房子月租2000元，社保才交了一個月。他剛剛給老家打了電話，讓家裏再安排人過來照顧。