修例風波：華官媒發表社論　指美方打香港牌將徒勞

香港的修訂《逃犯條例》風波持續。中國官媒《環球時報》英文版周五（16日）發表社論，重申美國政府在香港問題上的言論，嚴重干涉中國內政；又稱美方無法影響中方對香港問題的態度；更強調中方有權選擇以武力介入香港示威。



《環球時報》英文版發表名為「華盛頓打香港牌將成徒勞」（Futile for Washington to play HK card）的社論，引述美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）關於香港的言論；社論指美國政界人士公然指摘中方，顯示美方無法理解他們所處的時代，也認為即使美方「有能力愚弄並煽動香港激進的示威者，但它無法影響北京對香港問題的態度」。



社論又引述美國總統特朗普言論，後者稱「中國當然希望達成協議，但前提是中方以人道處理香港問題」；又稱西方媒體廣泛將其解釋為，白宮將中美貿易談判與香港問題聯繫起來，惟社論認為美方此舉將徒勞無功；更稱「在美國發動貿易戰並對中國施加巨大經濟壓力後，華盛頓沒有額外的牌可在中國發揮作用」。



社論又補充，中方目前尚未決定以武力，介入平息香港的動亂，但重申中方顯然有權運用此一選項；又稱「武警集結深圳，已向香港暴徒發出明確警告，如香港未能恢復去治，暴亂激化，中央政府須根據《基本法》採取直接行動」。