助捉賊反遭索償兩千人仔　外賣男：早知係咁就唔幫

河南鄭州一名從事外賣送餐的楊姓男子，早前得悉有女子哭訴其手機被偷，遂熱心幫對方追賊。詎料途中楊男間接令一輛私家車被撞壞，車主要求楊男賠償2000元（人民幣，約2230港元）。楊男事後感委屈，更哭着對自己所為表示後悔，「如果這兩千塊錢還要我來承擔的話，那我肯定不願意。」



有內媒周四（15日）報道楊男的遭遇。他表示，自己雖見義勇為協助女事主捉賊，卻也因此惹禍，「現在我覺得我很憋屈的慌。上周二（6日）一個小女孩哭着追一個騎電動車的，並且是兩個人。我當初以為就是兩個小情侶吵架嘛，但是這個小女孩扭頭過來呢就向我求助。」



女事主則解釋，當時她向楊男表示「前面兩人偷我手機，然後外賣小哥就說上車，然後就帶着我去追那兩小偷。」楊男續稱，當時他看到涉事賊人欲逃跑，他隨即開車將賊人撞倒在地。據悉疑犯被撞倒後，疑犯的座駕卻意外擦撞倒一輛白色私家車。



楊男提到，交警到場後認為他見義勇為，「他說這個不屬於交通事故，然後就讓派出所一併處理，然後調查取證。」詎料私家車車主事後要求楊男賠償上述款項，更揚言要控告楊男和女事主，令兩人無所適從。女事主坦言，自己和楊男均屬無辜受害，「我們也是受害人，為甚麼讓我們把這個錢掏出來？是不是？」



有律師認為，交警在此事件中應第一時間趕到現場，並出示相關的交通事故責任認定書；又稱如存在相關損害，應由疑犯承擔主要賠償責任；至於丟失手機的女事主作為受益人，也要承擔適當的補償責任。