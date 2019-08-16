兩親戚借貸糾紛十年未解　法庭前互發毒誓後即撤訴

江蘇宿遷泗陽縣一名白姓男子，早前與黃姓男子牽涉借貸糾紛，雙方決定對簿公堂。兩人日前在縣人民法院，卻出現有趣一幕。白男跪地對着花壇內的法典雕塑發毒誓，稱「若拿被告（黃男）一分錢，全家遭天譴」；黃不甘示弱，同發毒誓稱「拿了原告一分錢，俺全家和原告說的一樣」。更意想不到的是，兩人發誓後均向法院提交撤訴申請，教人摸不着頭腦。



據悉兩人屬親戚關係。白男指，2009年黃男曾向他借2.8萬元（人民幣‧下同，約3.2萬港元），白男直接把銀行卡給了黃男去取錢，當時也沒寫下欠條；黃男則認為白男無中生有，自己根本沒向他借過錢。雙方為此僵持10年，遂決定告上法庭；但因雙方都無法提供任何有效證據，故在法庭上陷入僵局。



直至近日，白男在法庭上提議，稱兩人到法院外花壇中的法典雕塑發毒誓，以確認是否有人撒謊，遂出現上述一幕。更具戲劇性的是，兩人發完誓後都提出撤訴申請，令法官不禁感慨：「真是活久見（活了這麼久都未見過這種情況）！」



不過法官也認為上述舉動並不可取，而事實究竟如何，最終都沒有解開；又稱誓言終究有惡毒一面，與現代文明和法制社會不相符。該法官建議，民眾與他人發生經濟往來時，要增強法律意識和證據意識，「再深的信任也比不上一紙借條，再毒的誓言也比不上證據確定的法律責任。」