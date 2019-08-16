日本超越中國　成美國最大債權國

中美貿易戰持續之際，本來是美國最大債權國的中國，4個月以來首次增持美債；但日本在6月時仍超越中國，成為美國最大債權國。



美國財政部周四（15日）在華盛頓公布數據，指日本6月增持美國債券、票據和國庫券219億美元至11,200億美元，是兩年半以來的最高水平。與此同時，中國亦增持23億美元，至11,100億美元，但仍被日本超越。



對上一次日本成為美國最大債權國，已是2017年5月的事，日本自去年10月平穩增加國債逾1000億美元。蒙特利爾銀行（BMO）策略師指，日本投資者購買美國國債的情況，反映全球低迷及負面的市場環境。外界關注中國持有巨額美債，曾揣測可能以拋售美債作應對。



外媒亦引述消息人士稱，自5月以來，中國嚴格限制黃金進口，此舉可能是因經濟增長放緩，旨在抑制美元外流和穩定人民幣。該消息人士亦指，比較去年同期，黃金進口量削減了300至500公噸，價值約150億至250億美元（約1170億至1950億港元）。



中國是全球最主要的黃金進口國，中國的本地和國際銀行主要根據人民銀行每月配額進口黃金，但多位業界人士透露，近數個月配額已經減少或根本沒有發放。消息指，目前中國未對黃金進口實施限額。2016年時，中國考慮到人民幣匯率急挫，曾對黃金進口實施限額。