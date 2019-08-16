爭執刺傷丈夫　狠妻帶稚子上山捂死後自殺不遂

雲南一名鄧姓年輕女子早前與丈夫爭吵後持刀將其刺傷，之後2人再發生爭執，鄧女一怒之下帶着只有2歲多的兒子到深山殺害後，企圖自殺不果，最終被警員拘捕。昆明市中級人民法院就鄧女被控故意殺人案開審，將擇宣判。



據了解，1994年出生的鄧女，於2012年從重慶到石林縣後認識李某，並在2015年結婚，翌年7月誕下兒子。惟因有了小孩，令家中開銷庭大增，李某遂通過網絡貸款解決經濟壓力，結果夫婦因此經常發生爭執。



及至今年1月20日，鄧女因爭吵而手持生果刀將李某刺傷，後者被送往醫院救治；2天後，鄧女帶着兒子到醫院探病，2人再次發生激烈爭執，李某更提出離婚。鄧女當晚騎車帶着兒子一起上山，並將孩子捂死後，多次割腕自殺不果，之後又打算背着兒子的屍體一起跳崖，但最終因沒有勇氣作罷，並致電告知丈夫。李某於是報案，警員趕抵現場後拘捕鄧女。



庭審中，鄧女對指控罪名沒有異議，並深感後悔的說：「我掐死兒子的時候，看到他拼命地掙扎，我當時很氣憤，一心就想把兒子掐死。掐了10多分鐘後，鬆開手，兒子喉嚨發出一聲響，以為他還沒有死，我就把兒子胸部連按10多下，發現兒子沒救了，當時非常後悔又害怕。」她表示，當時左思右想後，決定一不做二不休，將兒子抱在懷中，用衣服捂住他的口鼻，「直到沒有了呼吸」。