子承父業起家官司纏身　曾為教師淪犯罪組織主腦

山西沂州市公安局日前發布消息，該局成功摧毀一個以王見剛為首的有組織犯罪集團，目前20多名主要疑犯被捕到案，並公開向民眾徵集線索。據了解，曾經做過教師的王，早年子承父業後從商，最終淪為一個長期盤據呂梁市交城縣、嵐縣等地的犯罪組織主腦。



當地村民稱，王見剛是一名土生土長的交城人，在4兄弟姊妹中排行第2，他在17、18歲時離開家鄉到汾陽師範學校讀書，畢業後經分配做過教師，後調至人社局工作。到了1994年，其父因病去世後，他接手了位於西坡村村口的煉鋼廠開始經商，而其父旗下的焦化廠和水泥廠，則由另外2名兄弟接手。



公開資料顯示，王見剛在25歲的時候，曾被評為山西青年鄉鎮企業家，而其事業的根基就是家鄉的鐵礦開採。村民稱，王的「商業陣地」於2000年開始，從交城縣轉移到外地，在嵐縣承包了一個鐵礦，成立一家礦業公司，並從外地帶來10多名「護礦隊」以暴力手段抵抗周邊鬧事的人。



另據呂梁市人民檢察院一份起訴書顯示，王見剛曾在2005年因涉嫌貸款詐騙罪、非法吸收公眾存款罪被刑事拘留一個多月後獲取保後審，最終不予起訴。一名接近王的人士透露，他自從商以來，生意愈做愈大，甚至從太原發展到北京，但多年來一直官司纏身，也得罪不少人，估計王今次被捕可能涉及一些陳年舊案，「外界雖有傳言，但始終沒有統一說法，最近一段時間，警方仍在交城縣和嵐縣調查取證」。



對於警方通報王見剛涉及組織犯罪，有指與其「護礦隊」有關。他成立的礦業公司一名負責人稱，近日公安機關到礦場調查才知道王被拘捕，並否認案件與公司有關，「他應該是在家裏被捕的， 公安機關抓了20多人，沒有一個是我們礦上的人」。