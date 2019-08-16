報復殺人釀3死包括1警員　兇徒認罪擇日宣判

山東青島市玉姓男子早前為私怨報復行兇，造成包括一名警員在內3人死亡、2人受傷。玉某周三（14日）上庭受審時，對於被控故意殺人、故意毀壞公私財物表示認罪。青島市中級人民法院宣布擇日宣判。



公訴機關指控，玉某在劉某負責的青島一公司工作期間，因瑣事對其產生不滿， 萌生殺害對方報復的想法，並購買刀具準備犯案。今年1月15日，玉某與張姓同事發生爭執，在廠房內持鋼管朝其面部、左頸多次擊打，再用膠紙將張某的口鼻纏繞致其死亡，之後將屍體藏於廠房的一處牆身夾縫。



同月18日，玉某乘坐劉某的車時發生爭執，手握磚塊擊傷後者頭部後，再朝對方胸腹部、背部連刺多刀及割喉，致劉某當場死亡，玉某持刀逃離現場。同日晚上，玉某潛回公司，縱火焚燒廠房。至翌日凌晨，警員包圍玉某藏匿處時遇反抗，期間警員別立福的胸部被刺數刀及割喉致死，玉某同時刺傷2名警員，最終被制服帶走調查。



公訴機關認為玉某故意殺人，造成5人傷亡，犯罪事實清楚、證據確鑿及充分，依相關罪名追究刑事責任。玉某對犯罪事實供認不諱。