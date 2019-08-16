網絡睇掌相消災祈福詐騙　警拘逾210疑犯

遇上厄運時，人們難免會求神問卜，消災解困。重慶市兩江新區警方近日成功摧毀一個以「算命大師」為幌子，通過看掌相、測八字、銷售「消災祈福」產品等方式進行網絡詐騙的組織，拘捕210多名疑犯，查扣逾1600部犯案手機，初步調查涉案金額超過2400萬元（人民幣．下同，逾2680萬港元）。



警方表示，上月初接獲民眾報案稱，在兩江新區內一公司借網絡「看掌相」為名進行詐騙。經調查發現，該犯罪組織以開設文化傳播公司的名義，招募數百名年輕男女後，經過統一培訓交流話術、詐騙手法後，再安排到旗下多間分公司，通過微信群、朋友圈發布宣傳廣告，稱免費看掌相、算命，利用受害人消災祈福的心理，達到騙財的目的。



被捕疑犯向警方供稱，他們在網絡收集所謂算命、睇相的相關訊息，通過社交網絡平台與受害人聯絡後，推銷「八字精批」、「面相精批」及「解籤解夢」等10多種諮詢服務類產品，以及80種所謂 的「開光」護身符、護身珠等，價值從數百元至數千元不等，而實際上這些產品都是該犯罪組織從網絡低價購入的劣質產品。