新疆白皮書：從源頭消滅恐怖主義　有人圖將教培中心污名化

國務院新聞辦公室周五（16日）發表《新疆的職業技能教育培訓工作》白皮書，內容強調，當局在新疆開展教育培訓工作，目的在於從源頭上消滅恐怖主義、宗教極端主義，完全是尊重和保障人權之舉，同時反駁國際上有其他國家、組織或個人在反恐、去極端化問題上搞「雙重標準」，嚴重違背道義和良知。



白皮書指出，新疆是中國反恐、去極端化鬥爭的主戰場，曾經深受恐怖主義、宗教極端主義之害，人民生命安全受威脅。新疆透過設立職業技能教育培訓中心，有效遏制了恐怖活動多發頻發勢頭，更振興當地旅遊業。



進入教培中心的學員主要分3類，包括：被教唆、脅迫、引誘參與恐怖活動、極端主義活動，但情節輕微；被教唆、脅迫、引誘參與恐怖活動、極端主義活動，或有現實危險性但未造成實際危害後果，自願接受培訓；因恐怖活動犯罪、極端主義犯罪被定罪判刑獲釋放前經評估仍有社會危險性，經法院判定需接受安置教育。



白皮書強調學員在學習過程中，人身自由得到依法保障，人格尊嚴不受侵犯和虐待。教培中心實行寄宿制管理，學員可定期回家，有事請假，亦有通訊自由。



內容提到，自去年12月以來，各國駐華使節、聯合國官員、有關國家常駐日內瓦主要外交官，以及一些國家政黨、社會組織、媒體記者和宗教團體獲安排到新疆參觀訪問，而國際社會對教育培訓工作的成效均予以肯定。



白皮書最後指出，國際上一些別有用心的人，出於意識形態的偏見和不可告人的目的，以各種方式將新疆教培中心污名化，企圖否定新疆為反恐、去極端化付出的努力。