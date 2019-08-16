華大媽傑作？用過尿片埋沙中　菲國長灘島封灘

社交網近日流傳一段短片，拍攝地點為菲律賓長灘島的沙灘，內容顯示一名疑似中國大媽將用過的尿片埋在沙中。當地旅遊部接報後，周三（14日）封鎖了部分長灘島搜尋該被埋的物件，同時禁止泳客在該處游泳。



該段片自本周初於社交網上瘋傳，畫面先可見一名身穿黑裙的女子站在淺水區，用海水洗擦一名女童的身體。之後鏡頭轉向不遠處，另一名身穿紅色裙的女子則在沙灘上挖洞，並將一件片狀物體埋在沙中。據指，兩名女子和女童是來自中國的遊客，而埋在沙灘的物件則懷疑是女童用過的尿片。



事件傳出後，網民對兩名大媽破壞環境的行為均表示憤怒。而菲律賓旅遊部長布悅（Bernadette Romulo Puyat）事後證實，在長灘島一號碼頭（Station 1）一段長約100米的海灘已被封鎖，當局已派人在該處挖掘，以找回被埋的物件，料涉事範圍最快48小時後解封。



當局尚未確定片段中的女子的身份及國籍，旅遊部亦正與當地旅遊業者協調，以盡快找出片段中人。布悅又稱，一旦確定二人身份，不論是當地人或遊客，將一律按照違反環境法懲處。



事件亦引起菲律賓總統府關注，發言人帕內爾羅（Salvador Panelo）呼籲任何人包括當地人及遊客，都要遵守當地法規，至於片段中作出相關行為的人，將依法接受處分。帕內爾羅又表示，已建議當地政府及相關部門於長灘島增設流動更衣室及廁所，並加強對泳灘使用者宣傳，保持環境衞生。