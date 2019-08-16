美將中廣核列黑名單　華外交部批濫用出口管制

美國近日將中國廣核集團有限公司（CGN）及關聯公司列入出口管制實體清單，禁止美國企業與CGN有商業來往。外交部發言人華春瑩周四（15日）表示，濫用出口管制措施，不單對中國企業造成傷害，亦對包括美國在內的相關國家企業造成影響。



美國指，CGN參與違反美國國家安全和外交政策利益的活動，因此CGN與關聯公司等4間公司一起被列入黑名單，包括中廣核集團、中國廣核集團有限公司、中廣核研究院有限公司，及蘇州熱工研究院有限公司。



華春瑩發聲明指：「中方堅決反對美方通過單邊主義和保護主義政策，傷害中國甚至世界各國利益。」又敦促美方認清形勢，停止有關錯誤做法，並以平等協商解決問題。CGN則發聲明指，公司被列入實體清單，將擾亂供應鏈及限制了與美國公司的商業合約，但影響是可控的；並表示美國對CGN的打壓是阻礙中國核能發展的重要手段。



CGN是中國最大的國有核能公司。自美籍華裔核工程師被指控從事間諜活動後，美國去年收緊CGN進口民用核技術能力。中國現時的核能計劃包括由美國核電子公司西屋電氣（Westinghouse）轉移的技術，包括世界首個AP100第三代反應堆。