第一法院前院長受賄與控方激辯　庭審被迫中止

備受關注的上海市第一中級人民法院前院長潘福仁被控受賄一案，近日在江西南昌市中級人民法院一審開庭。潘在庭上否認受賄指控，稱遭到刑訊逼供，質疑檢方查案程序違法。庭審中控辯雙方激烈對抗，充滿火藥味，最終庭審中止，需擇日再審。



公訴機關指控潘福仁在2003年至2017年期間，利用職務便利和職權，接受多名律師、企業的請託，在相關案件處理事項上提供幫助，另涉嫌在工程承攬、資產收購、人事安排等事項上謀取利益，並單獨或與其妻子郭新娣（擇日受審）、女婿王愷（已被判囚3年6個月），共同非法收受7名行賄人給予共約806萬元（人民幣．下同，約900萬港元）財物。



對於指控，潘福仁表示幫忙事宜中部分屬實，但僅承認收過其中一名水產批發交易市場負責人給予1000英鎊（約9480港元），否認其餘800多萬元的受賄金額。潘辯稱與前述行賄人「只有老朋友婚喪喜事、生病住院之間的人情往來」，並指全是小額互送，「金額從幾千元到1、2萬不等」。



另外，庭審開始時，潘福仁以遭受刑訊逼供、辦案人員非法取證為由，申請包括公訴人在內的南昌市檢察院整體迴避，但被駁回，他即情緒激動要求退庭，同時不許辯護人繼續發表意見、拒絕回答公訴人訊問，導致庭審3度被迫中止。



公開資料顯示，現年68歲的潘福仁，1981年進入法院系統工作，先後在上海縣法院、浦東新區法院、上海一中院、上海市高院任職；到了2006年出任上海市高院黨組成員，上海一中院黨組書記、院長，從書記員開始，晉升至正局級，並於2011年轉任上海市政協社會和法制委員會常務副主任，直到2014年退休。



及至2017年7月21日，上海市紀委發布關於潘福仁涉嫌嚴重違紀違法的調查結果，指其涉嫌受賄犯罪，開除黨籍處分，取消退休待遇，並移送司法機關處理。自潘被移送南昌市檢察院後，其家屬及辯護律師在網絡不斷呼冤，稱其在看守內遭到刑訊逼供，檢方查案程序違法。