資料庫：政法系統多人倒台　「首虎」受賄囚終身

上海市第一中級人民法院前院長潘福仁受賄案近日開審，年近七旬的他被認為是2017年春季上海政法系統反腐的一部分。他在庭上表示，自己被查完全是受到上海政法系統「首虎」陳旭的牽連。



潘福仁口中的陳旭是上海市檢察院前檢察長，有上海灘司法界「教父」之稱。陳在2017年3月因涉嫌嚴重違紀違法受查，同年5月被開除黨籍，取消退休待遇，移送司法機關處理。及至去年10月25日，廣西南寧市中級人民法院認為，陳利用職務便利收受他人共計約7424萬人民幣（約8270萬港元），以受賄罪判處其無期徒刑。



早在陳旭倒台之前，網絡瘋傳他曾涉4人連環命案。當時流傳分別姓范及姓潘的法官在接受最高檢專案組問話後，當晚接受私人宴請，翌日陳屍家中。1個月後，因為這2人命案而接受最高檢反貪總局調查的夫婦，在家中遇害，屋內巨額現金分文未動，惟相關傳聞始終無法確認。到了去年，南寧市人民檢察院在起訴中，未有對陳作出涉嫌故意殺人的指控。



據了解，陳旭通報受查當天，潘福仁接獲上海市紀委的電話，被要求助查。潘曾向其代表律師提到，陳被有關部門調查期間因罹患癌症住在醫院，他曾探望過5、6次，辦案人員懷疑2人通風報信或訂立攻守同盟，上海市紀委辦案人員向其透露，他被審查的原因第一是與陳的關係，第二是需要向組織說明一些「自己的問題」。