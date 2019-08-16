朱立倫以前國民黨主席身份訪華府　表明親美立場

台灣前新北市長朱立倫於美國時間周四（15日）抵達華盛頓，展開為期兩天的訪美之旅。他表示此行主要是向美國強調國民黨親美的立場，「不再讓華府只聽到民進黨單方面聲音」。



朱立倫抵埗當日，上午即與美國在台協會（AIT）官員開早餐會，其後與兩個具分量的智庫代表，以及AIT前處長包道格（Douglas Paal），及AIT前主席卜睿哲（Richard Bush）舉行閉門會議。下午，他先往白宮拜會美國國家安全會議官員後，再到另一智庫拜訪。



這次以前國民黨主席的身份出訪的朱立倫表示，美台關係是台灣最重要的對外關係。國民黨立場一向親美，過去、現在與未來都一樣。黨堅持民主自由態度從來沒有改變，他希望透過此行，呼籲美國繼續保持對國民黨的支持和認同。至於如何深化美台關係，朱指出，兩地「應該建立實質外交關係，雙方部長級官員可以在工作需求下互訪」。



針對此行會否替國民黨總統提名人韓國瑜帶訊息，朱立倫強調，相信經過這次訪問，將拉近國民黨與美國官方、智庫、政界的距離。被問在來年台灣的總統選舉將扮演甚麼角色，或是否會當副手，朱表示一直以來都以國民黨前主席身份呼籲黨內團結，多爭取中間與年輕選民的支持，就能擴大2020年大選的支持度。