通報信用體系建設進展　發改委：累積370億有關信息

內地近年實施「社會信用體系」，以市民日常來作信用評分。國家發展改革委於周五（16日）召開新聞發布會，發言人孟瑋提及社會信用體系的建設進展，指出全國信用信息共享平台歸集總量持續增長；另已開展公共信用綜合評價，對內地3300多萬間有關機構及市場主體，完成第一期公共信用綜合評價工作。



孟瑋表示，為加強信用信息歸集共享，自上月底為止已累計歸集各類信用信息約370億條。當中包括新增69.38萬條失信聯合懲戒對象名單信息，涉及63.92萬名失信人，而退出失信聯合懲戒對象名單共有16.65萬人次。根據「信用中國」網站資料，公示行政許可和行政處罰等信用信息約1.97億條。



另外，當局亦加強失信聯合懲戒，上月全國法院發布33萬宗失信被執行人名單，限制了256萬人次購買飛機票，而動車高鐵票則限制了9萬人次；另有15萬名失信被執行人主動履行法律義務。



孟瑋又指出，為推進重點領域專項治理，有關部門發布今年第3批拖欠農民工工資的「黑名單」，涉及工程建設、加工製造等100間企業，總金額達1.2億元人民幣（約1.36億港元）。有關企業的信息均已納入全國信用信息共享平台，依法依規實施聯合懲戒。