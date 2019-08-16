研究報告︰內地人均安裝56款APP　日玩手機4.7小時

內地網絡商周四（15日）發布《二季度移動互聯網行業數據研究報告》顯示，截止到今年6月，內地網民人數增加至11.34億，平均每人在手機上會安裝56款APP，平均每人每日用手機APP長達4.7小時。



研究報告指出，內地網民數量比起今年第一季度增加了300萬人，而人均安裝的APP則逐年增加。據統計，2019年上半年短片類APP成為網民使用時長第二長的APP類型，僅次於即時通訊類；但短片類APP成為了網民在休閒娛樂方面，使用時間最長的類型，平均佔網民娛樂時長的38%。



研究報告又指出，現時社交網絡APP行業規模基本飽和，行業滲透率達到88%，用戶使用時長持續增長。微博用戶規模下滑明顯，內容社交APP更受歡迎，內容社交領域的眾多產品都嘗試將用戶的社交圈從「關係圈」轉移到更為廣泛的「興趣圈」，逾六成網民認可內容社交的重要性。至於遊戲市場，因為18年3月國內停止版號審批，手機遊戲市場一度走低，但是隨着12月版號審批的重啟，手遊市場有逐漸回暖的趨勢。