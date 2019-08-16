男子貼廣告被罰清理200輛共享單車︰以後不敢了

安徽合肥一名男子早前為了生活，應徵了一份負責「貼小廣告」的工作，惟他在共享單車貼廣告時，被職員發現並逮捕。城管事後僅處以400元（人民幣．下同，約453港元）罰款，惟共享單車公司不服，遂將男子告上法庭。男子周五（16日）履行法庭判決，清理了200輛共享單車上的廣告。



事緣於今年2月25日，該男子在共享單車上貼廣告時，被共享單車公司職員發現並控制。男子事後向警方供稱，自己每貼一份廣告可獲1毫，雖已貼了100多份廣告，惟仍在上千份廣告未來得及招。城管其後對男子進行罰款。



涉事共享公司「哈囉出行」安徽區公共關系負責人周健認為，共享單車被隨意張貼廣告，是企業一直十分頭痛的問題，廣告貼起來很簡單，清理卻十分麻醉，為打擊這種行為，決定將男子告上法庭。



蜀山區人民法院經審，認為男子貼廣告的行為侵犯了原告的權利，遂判男子要賠償1500元（約1700港元）。惟哈囉出行發現男子家境困難，便主動放棄索賠，僅要求男子清理200輛共享單車上私廣告。該男子事後坦言︰「沒想到清理的時候那麽難，也沒想到會給共享單車企業帶來那麽多的麻煩。經過這次教訓，我以後不會再亂張貼小廣告了。」