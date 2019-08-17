補習社老師體罰學生　瘋狂抽打逼其下跪

重慶石柱縣一間補習機構的老師周四（15日）在上課期間，瘋狂抽打學生，並逼其跪下，卻不知施暴全程已被另一名學生用手機偷偷錄下。據悉，該名打人的老師是該補習機構的始創人；另當地教育局指出，該補習機構屬非法辦學，現已被查封。



從偷拍影片畫面可見，老師抽着煙，用木製戒尺，喪心病狂地不斷抽打學生，並不斷數着次數。被打學生頻頻後退，一邊哭喊，一邊嘗試用手抵擋。打人的老師直至將戒尺打斷，仍未收手，更令其下跪。學生雙膝跪地，哭着求饒，豈料老師沒想要放過他，不斷用粗口對其辱罵，繼續對他施暴。



多名家長證實，該老師素以嚴厲著稱，一直知道他打罵孩子，但「沒想到這麽重，以為只是打手心」。另該縣教育局回應指，該培訓機構資質不合規，曾多次上門責令其停止辦學，惟該機構仍正常經營，現時已派員將其查封。



事件被爆出，在社交媒體引起網民熱議。有網民懷疑：「這人（老師）一定是因為家庭瑣事煩心，想抒發情緒。」另有知情網民指，該名老師「就是這樣的，經常打學生」。有網民反問：「如此無德之人也能創辦教育機構嗎？」