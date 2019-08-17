46人涉黑案上訴駁回　主腦重囚25年

湖南永州市中級人民法院周五（16日）就一宗涉及46人涉黑犯罪案進行二審公開宣判，在上訴被駁回後，主腦劉為數罪並罰決定執行25年有期徒刑；另外2名骨幹成員胡賽和肖文亮分別被判囚21年及22年。至於其餘上訴人則被判處8個月至20年不等的刑期。



法院審理查明，劉為、肖文及胡賽亮等人自2009年以來，在冷水灘、東安等地為非作惡，大肆進行開設賭場、打架鬥毆、尋釁滋事等違法犯罪行為，在當地形成一個惡勢力組織；另2012年起，劉為等人在端橋鋪鎮、永州經濟技術開發區等地開賭放高利貸，並以同鄉、同學、親戚關係為紐帶，以吃喝嫖賭為誘吸納「手下」，建立起架構明確、骨幹成員固定且人數眾多的黑社會性質組織。



該涉黑組織形成後，通過違法手段斂財，並用於拉攏、豢養「手下」，添置犯罪工具，以非法利益拉攏個別國家工作人員充當組織的「保護傘」，維護組織穩定及增強勢力，破壞基層換屆選舉，多次以暴力或威脅手段插足民間糾紛，嚴重破壞了當地的政治、經濟秩序和社會生活秩序。



法院認為，上訴人劉為、肖文、胡賽亮等人的行為已分別構成組織、領導、參加黑社會性質組織罪，開設賭場罪，聚眾鬥毆罪，尋釁滋事罪，搶劫罪，故意傷害罪，詐騙罪，強迫交易罪等罪，應按照其所犯的相關罪行予以懲處，遂駁回上訴，作出相關判決。