澳洲悉尼大學韓裔副教授稱港台「國家」　惹陸生抗議

近期就國家地區名稱所掀起的「反分裂風暴」，可謂一波未平一波又起。近日澳洲悉尼大學一名韓裔副教授，被指將香港、台灣列作「國家」，引發當地華留學生不滿，最終該副教授道歉，表示「意識到香港和台灣不是國家，而是中國的一部分」。



據澳洲華文媒體報道，周三（14日）下午在名為「東亞媒體產業」的課堂上，譯音Ki-Sung Kwak的韓裔副教授播放幻燈片講義，標題是「東亞國家概況」，然而講義把香港、台灣、大陸、日本和南韓並列為「國家」。另在給予學生的功課中，上述5地也一同被列作國家。



報道稱，該課程共有上百人修讀，多數是來自大陸的學生。有學生認為，香港正處於敏感時期，作為傳媒教授，香港、台灣是地區是基本常識，也有人指出副教授舉例國家時刻意作強調，質疑「他是有意為之」。多名學生之後集體抗議，甚至聲言退課，但該副教授非但拒絕更改，還稱「這學期還要說1000多次」。



悉尼大學發言人事後稱，當接獲學生投訴後，即第一時間與該副教授溝通；對方解釋事件是「誤會」，已向學生發電郵道歉，並刪去講義和功課中涉及「國家」的用字。



同是悉尼大學，2年前也有一名教授IT課程的印度教師，上課時展示一張地圖，被學生發現將屬於大陸的藏南地區和阿克賽欽，標註為印度的領土，當時更正值中印在洞朗地區對峙。最後該名教師致歉稱，自己下載了一幅「過時的」地圖。