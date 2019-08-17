萊索托台資牛仔褲工廠女工　被揭與主管性交以保飯碗

美國工人權益聯盟（WRC）周四（15日）公布調查報告，指台灣年興紡織於非洲國家萊索托的牛仔褲工廠女工，被迫和主管發生性行為以保飯碗。3間委託年興生產牛仔褲的美國公司，要求年興採取行動阻止有關情況；年興周五（16日）回應指涉案者非台籍員工，並承諾改善問題。



年興在萊索托合共有5間工廠，聘用了約1萬名女員工。在為美國品牌製作牛仔褲的3間工廠內，女員工經常被毛手毛腳、遭男同事提出性要求，以及粗魯對待。報告引述其中一名女工指：「我部門所有女性都跟主管有關係。對這些女性來說，這是為了生存。若說不就無法得到工作或無法續聘。」



報道曝光後，Levi's、擁有Wrangler及Lee牛仔褲品牌的The Children's Place及Kontoor Brands發表聯合聲明，希望所有員工、尤其是女性，都能感到安全、有價值。其中The Children's Place指是否繼續聘用年興代工，取決後者有否就相關問題變革。



年興台北總部代表回應時指，萊索托工廠確有類似事件發生，相信為當地社會普遍現象。代表指公司設有申訴專線，但女工擔心遭報復而未有上報，承諾日後加強員工對性侵與性騷擾的通報意識。此外，年興將將設立獨立委員會處理投訴，保護員工權益。