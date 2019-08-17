智能鎖變智障鎖　男住戶被鎖門外「有家歸不得」

來自北京的張姓男住戶，去年10月以2680元人民幣（約3040港元）網購一款智能門鎖，惟安裝後慘變「智障鎖」，頻繁出現故障，更多次被鎖在屋外「有家歸不得」。張男申請退貨，商家卻要求他自行拆卸後寄回；雙方目前仍在溝通協商。



張男表示，智能鎖經常出現故障，有時更會自動報警。他向商家反映情況後，對方遂派員檢查，聲稱是用假電池導致故障，但更換電池後情況並無改善。他與家人經常被鎖在屋內或屋外，無論是輸入密碼抑或用指紋，均無法打開家門，只能聯繫開鎖公司上門開鎖。



專家上門檢查，發現大門及智能鎖根本不匹配，且安裝時上螺絲有偏差，上下至少相差5毫米。由於故障頻繁，張男逐漸認為智能鎖安全性低且不方便，遂要求商家退貨，並重新安裝門鎖。



網購平台客服拒絕要求，又指需自行拆卸智能鎖，再寄回商家以便退款。張男認為自己並非專業人員，若在門鎖在拆卸過程中有損毀，難以判定責任歸誰。有內地律師指，若商家沒有明確告知安裝環境，導致購買後無法使用，消費者可要求退貨，商家需承擔對消費者造成的損失。