訛稱「聯合國總部搬到西安」騙財　27人被刑拘

陝西西安警方早前接獲市民報案，指有詐騙集團以「聯合國總部將搬遷至西安」為名，在網上大肆宣傳，引誘不明真相的民眾投資，涉案金額達200多萬元（人民幣．下同，約268萬港元）。警方周一（12日）採取行動，搗破該集團位於東新街某大廈內的辦公室，拘捕38人。目前，其中27人已被刑事拘留，案件仍在進一步調查中。



警方今年5月接獲一名朱姓男子報案，指其鄧姓母親在網上看到「聯合國總部將搬遷至西安」的假消息後，專程找到了所謂承接「搬遷項目」的「西安和平圓建設管理有限公司」。鄧婦見該公司擁有正規辦公室，且裝修豪華，又在網上看到該公司註冊資金高達99億元（約112億港元），便信以為真，認定是一間資本雄厚的大公司。



在對方多番遊說下，鄧婦一次性繳納3萬元（約3.4萬港元）作投資，其後又聯繫兒子，勸兒子再追加2萬元（約2.27萬港元）。朱男察覺有異，便拒絕投資並報警。專案組經3個月偵查和取證後，發現該公司是通過偽造公文、假造項目文件等方式，並以上述項目為名進行詐騙。待時機成熟後，專案組遂展開收網行動，一舉搗破該集團。