失魂女跌1900人仔醫藥費落便池　3職員忍惡臭打撈

江蘇徐州一名女子近日陪親人在醫院看病，期間卻不慎將一沓總數為1900元（人民幣‧下同，約2148港元）、用作支付醫藥費的現鈔，掉進廁所下水道。該女急得當場痛哭，醫院保潔員見狀後即聯繫保衞科，幾名職員隨後到場，並趴在發出惡臭的窨井口打撈半個多小時，最終幫女子找回800元（約905港元）。



事發當日中午，女事主在醫院如廁途中，其放在裙子口袋內的1900元現金，不慎掉落便池內；她還沒來得及伸手去撿，錢就被沖進下水道。保衞科職員孫茂田其後到場協助，他伸長手臂向便池下水道內搜尋，但由於便池沖水系統為自動感應模式，只要伸手就會不斷沖水，所以孫茂田費了九牛二虎之力，也沒有找到那沓掉落的現鈔。



孫茂田隨即聯繫醫院水電班的兩位職員，3人合力挪開窨井蓋，並趴在地上打撈漂浮在井內的錢財。經過幾次沖水後，紙鈔早被沖散，井蓋下更不斷散發陣陣惡臭。半個多小時後，3人共打撈出8張100元現金（約113港元）。該女接過現金後再度落淚，她表示，儘管沒有找回全部，然而「看到幾名師傅汗流浹背地忙乎，內心非常感激，感謝大家的熱心幫忙。」