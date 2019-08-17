外賣平台掀搶單潮　台年輕一代相繼入行

台灣近年興起透過網上的外賣平台傳呼外送點餐服務，方便客戶選購心儀美食之餘，更帶起當地商機及就業。有消息指外送員月入更高達9萬元（新台幣．下同，約2.3萬港元），吸引大量年輕的電單車一族加入。但隨着新加坡的外送公司Honestbee因營運問題結業，其台灣業務不得不撤出，有業界擔憂網上外送不久會迎向泡沫化。



外送平台帶起商機，或洐生搶單潮？



曾享用外送服務的吳姓市民認為，外送平台的確創造不少就業機會，名店商家也樂於與加入，節省僱用外送員的開支。但隨行業競爭上升，遂有外送員出現搶單情況，他曾見到有外送員聚集在夜市附近等生意上門。



對於搶單問題，東網記者實地在台北市郊區光僱外送平台的服務。該外送員指出，因每間公司合作的情況不盡相同，他會固定在郊區從事外送，一天平均差不多有1500元（約382港元）的收入，有時候訂單多時，甚至可達到3000元（約764港元）收入。



泡沫化成隱憂，市民商家抱不同看法



從事網絡購物平台的陳姓消費者人認為，目前有平台推出免運費，依他經驗研判，該優惠只是暫時不可能長久，最後可能將成本轉嫁到外送員或廠商，造成兩敗俱傷。即使把對手打倒，但自己也難免受影響。他認為，惡性競爭的結果，可能會導致泡沫化。



吳男續指，目前網上支付的消費習慣尚未普及，應不會過快出現出現泡沫化的情況；但希望商家能改善管理問題，如食物未依約送達，其罰款固然是平台承擔，但對於食物衞生及品質問題，有關部門應深入探析，設立的法令規範。



一位經常使用外送平台的宋小姐指出，雖然價格略貴些，但因為平台的選擇性較多樣化，方便又迅速，所以她還是習慣使用，如果嫌貴，就選擇一些價位偏低的食物。



有網民認為，因應普及需求，太多餐廳需物流系統擴大業務，但造成競爭激烈會出現多種問題，如外送員飽和後薪水稀釋，人數便會下降到一定量；加上台灣餐飲業及便利店密度夠高，消費者向平台訂購外送食物，平台會按食物價格向廠商抽傭35%，如平台普及後，外送費會逐漸偏高，泡沫化是遲早的問題。



(東網駐台記者宋江誠報道)