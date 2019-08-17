老翁花逾10萬人仔幫殘疾兒娶妻　新娘領證後即失蹤

江蘇泰州警方近日發通報，稱搗破一個在山西、河北等地騙婚詐財的犯罪組織，疑犯大多為親屬關係。內媒周六（17日）報道引述其中一案例，顯示有老翁為殘疾兒子娶妻，不惜花費10多萬（人民幣‧下同，逾11.3萬港元）作為彩禮，詎料「新娘」剛領結婚證便捲款失蹤。目前，案件已移送檢察院，並進一步偵辦中。



住於泰州海陵區的殷翁表示，由於獨生子腳有殘疾，在婚戀屢屢受挫，便與妻子拜託村民幫兒子找對象。其中一名黃姓媒人向殷翁表示，認識一名原籍貴州的彭姓男子，後者老家同樣有個腿部殘疾的沈姓女子。殷翁看了沈女的照片後欣然同意，黃男見狀即向殷翁討要5萬元（約5.7萬港元）「辛苦費」，並在兩天後飛往貴陽。



黃男在貴陽與殷翁前往彭男家，並見到沈女，沈看了殷翁兒子的照片後，表示同意結婚；彭男其後帶殷翁去見沈女的「父母」，沈女原約定殷翁翌日坐飛機到泰州。惟到達機場後，沈女突變卦拒絕。原來沈女並非真心結婚，她是在彭男利誘下加入犯罪組織，從事騙婚和騙彩禮的勾當；沈女「雙親」則由譚姓夫妻兩疑犯扮演；至於沈女變卦，是因她首次作案感害怕，加上毒癮正好發作所致。



警方表示，沈女其後仍答應完成此場騙局；及至殷翁兒子和沈女在泰州領了結婚證，而殷翁將先前說好的彩禮錢，以現金方式給予彭男；彭分了5萬元給沈女，隨即就和黃男各自離開；沈女其後亦藉故失蹤。殷翁始覺事態不對勁，遂到海陵城東派出所報警。經近1年偵查，警方鎖定兩名疑犯，遠赴貴州將沈女、彭男逮捕歸案。彭男除此案外，早在2016年至2018年間，總共騙婚3次，並已形成有組織的犯罪組織。