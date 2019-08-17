6歲童食麵包骾死　家屬：大小便失禁流鼻血倒地

好心做壞事！浙江杭州市一家內衣店的女收銀員，日前給顧客的一名6歲兒子送上麵包，結果孩子吞下後不小心嗆入呼吸道，經搶救無效窒息死亡。目前涉事女店員正在接受警方調查。



內衣店的黃姓職員稱，周三（14日）晚上8時許，周姓婦人與小姑及3名孩子在店內選購內衣時，涉事女收銀員給了男童麵包，不料發生慘劇，「小孩自己想吃，我們同事也是好心，就給了他一塊，麵包還挺大的，他一口就塞下麵包，吃下就骾住了」。



大約20分鐘後，男童被送往余杭區第二人民醫院搶救，但送抵醫院時已沒有呼吸，醫生立即為其氣管插喉，過程中在喉鏡看到氣管上有一塊食物堵在裏面，可惜經一番搶救後仍返魂乏術；醫生初步判斷可能是食物堵塞氣管造成窒息。



孩子的姑姑憶述，當時看到外甥吃下麵包後，臉色異常，「像是要吐，他手在揮啊，大概是難受，不讓碰他；一分鐘不到，他就倒在地上了，大小便失禁，流鼻血」。



浙江大學兒科醫院耳鼻喉科付姓主任表示，異物吸入屬於嬰幼兒多見急症，嚴重者會在短時間內窒息死亡，該院每年接診異物吸入的患兒超過500例，最容易吸入氣道的異物主要以堅果為主，其中排名首位的是花生，其次是瓜子和山核桃仁，而青豆等細小的豆類也非常容易被吸入氣道。