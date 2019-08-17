涼茶廣告訴訟案終審判決　加多寶向王老吉賠100萬人民幣

內地兩大涼茶品牌王老吉與加多寶的虛假宣傳糾紛案，迎來終極判決。最高人民法院周五（16日）發布終審判決，要求加多寶向王老吉所屬的廣藥集團、王老吉大健康公司賠償經濟損失100萬元（人民幣．下同，約113萬港元）。



今次終極判決包含3宗訴訟。除裁定賠償外，武漢加多寶飲料有限公司（下稱：武漢加多寶）要立即停止在《瀟湘晨報》，發布包含「中國每賣10罐涼茶7罐加多寶」標語的廣告；停止使用並銷毀所有印有「全國銷量領先的紅罐涼茶─加多寶」宣傳語句的產品包裝。此為終審判決。



這兩宗涉廣告標語的訴訟中，法院指加多寶所用的廣告標語沒有產生引人誤解的效果，未有損害公平競爭的市場秩序和消費者合法權益，不構成虛假宣傳行為。



王老吉與加多寶的官司已持續多年，最先於2013年在廣州市中級人民法院進行一審。當時廣藥集團訴稱，加多寶廣告中極力推廣「王老吉改名加多寶」、「全國銷量領先的紅罐涼茶改名加多寶」，構成虛假宣傳及不正當競爭。



當年一審判決中，法院指加多寶公司停止使用相關廣告語進行宣傳，賠償廣藥集團1000萬元（約1,130萬港元），同時在指定報紙、網站公開賠禮道歉。