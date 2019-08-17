華為禁令寬限期將屆滿　傳美商務部將延長90天

美國商務部今年5月宣布，禁止美國企業向中國科技巨企華為供貨，其後把禁令暫緩90天，即將於下周一（19日）屆滿，有消息指商務部可能再延長華為寬限期。另外，華為周五（16日）向《華爾街日報》發律師信，指控其不實報道公司為非洲政府做間諜。



有媒體引述知情人士指，美國商務部將把「臨時一般許可證」延長多90天，讓華為現有電信網絡繼續運作，及為旗下手機提供軟件更新。外界預期，美國總統特朗普與中國領導人或於本周末通電，商討華為問題。美國商務部拒絕置評，僅回應：「下周一我很樂意告訴你最新消息。」



《華爾街日報》周三（14日）報道，指華為在非洲的業務涉及「間諜活動」，又引用烏干達和贊比亞高級官員的消息，指華為協助政府入侵反政府人員的社交平台，並破壞示威行動。烏干達和贊比亞官員其後皆否認，批評報道「虛假和惡意」。華為在周五去信該報，指摘報道的內容不實不公，他們保留一切追究的權利。



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